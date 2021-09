Am Dienstag scheint in der Südwesthälfte die Sonne länger. Sonst ist der Himmel meist stärker bewölkt, und in Küstennähe regnet es zeitweise. Der Wind weht mäßig, in der Nordhälfte aus westlichen Richtungen, in der Südhälfte aus Nordost. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 12 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und 20 Grad am Rhein.