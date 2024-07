Update am Abend: Karlsruher Urteil, Kamalas Vize, Kerbers Sieg

Erstes Gold in Paris für die Turnkönigin? Superstar Simone Biles und ihr US-Team gehen ab 18:15 Uhr beim Turnen als Topfavoritinnen in den Team-Wettbewerb. Es ist eines der Highlights der Spiele an der Seine. Für Biles wäre es drei Jahre nach ihrem bemerkenswerten Abgang bei den Spielen von Tokio der insgesamt fünfte Olympiasieg - weitere könnten in den Einzelentscheidungen folgen.