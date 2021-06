Wie steht es um die Rente? Mit der bevorstehenden Pensionierung der "Babyboomer" in den kommenden Jahren gerät das Rentensystem in Deutschland ins Wanken. In der ZDFzoom-Doku "Am Ende arm?" spricht Autorin Stephanie Gargosch mit Angehörigen aller Generationen über die Rente und stellt fest, dass gerade viele junge Leute wütend und enttäuscht sind.