Und wie sah es aus bei der NINA-App des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe? Dort hieß es noch am Dienstag, die Daten seien geheim. Am Mittwoch kam dann die Info bei uns in der Redaktion an: Die App hat in entscheidenden Gebieten überhaupt nicht gewarnt. Dabei ist die App nicht Schuld, die Betreiber haben schlicht keine Infos von vor Ort bekommen und konnten so auch nichts weiterleiten. Doch es ist auch nicht das erste Mal, dass die App, die immerhin neun Millionen Nutzer hat, Probleme macht, wie meine Check-Kolleg*innen recherchiert haben: