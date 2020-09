Corona stürzt Plastik-Recycling in die Krise: In der Corona-Pandemie ist die Plastikproduktion stark angestiegen. Gleichzeitig stürzen Niedrigpreise für Neu-Kunststoffe Recycler in die Krise. Branchenexperten schlagen Alarm. Mein Kollege Marcel Burkhardt erklärt, was dies mit den aktuellen Erdölpreisen zu tun hat.