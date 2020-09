Heike Makatsch erinnert sich an ihre "Girlie"-Zeit und Sibel Kekilli spricht über ihre Erfahrungen bei "Game of Thrones": ZDFkultur setzt die für den Grimme-Preis nominierte Webserie "Film.Frauen" mit zwei Interviews fort. Die beiden Schauspielerinnen geben Einblick in ihre Arbeit und ihr Leben - und halten sich auch mit Kritik an der Filmbranche nicht zurück.