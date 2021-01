Erreicht ist zwar noch nichts, aber Ravacley ist in seinem Engagement nicht alleine: Mehr als 150.000 Unterstützer*innen haben eine Petition für seinen Auszubildenden bereits unterschrieben. Und die Bürgermeisterin des Ortes Besançon, in dem Traoré und Ravacley arbeiten, schrieb in einem Brief an Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin, eine Abschiebung "dieses künftigen Bäckers ist nicht nachvollziehbar".