die Debatte über eine Verschärfung der vor knapp zwei Wochen ausgehandelten Corona-Auflagen in Deutschland ist in vollem Gange. Besonders die geplanten Lockerungen an den Weihnachtstagen und an Silvester werden zunehmend kritisch betrachtet. Bayern hatte bereits am Wochenende wegen anhaltend hoher Infektionszahlen angekündigt, erneut den Katastrophenfall auszurufen und die Silvester-Lockerungen zu kippen. Auch die Krankenhäuser fordern eine Revision der in Aussicht gestellten Lockerungen.