Update am Abend : Auch wenn es Wham ist - singt!

Nun ist unter der Dusche nicht unterm Baum. Hier hielt sich in letzten Umfragen der Klassiker "Stille Nacht" wacker an der Spitze der Beliebtheitsskala. Auch wenn, so eine weitere Studie, viele an Heiligabend Weihnachtslieder eher hören, statt sie zu singen. Was bei Songs wie "Thank God it's Christmas" durchaus nachvollziehbar ist.