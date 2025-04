Update am Abend: Weil-Rückzug und "Kolonialherr" Trump

Guten Abend,

Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil will sein Amt vorzeitig abgeben - so wie auch den SPD-Landesvorsitz. Weil ist seit 2012 SPD-Landeschef und seit 2013 der niedersächsische Ministerpräsident - von 2006 bis 2013 war er Oberbürgermeister von Hannover.

Sein Rückzug habe persönliche Gründe, führte Weil am Mittag auf einer Pressekonferenz aus. "Ich bin 66 Jahre alt - und ich merke das auch", sagte der SPD-Politiker in Hannover. Den vergangenen Bundestagswahlkampf habe er als sehr kräfteraubend empfunden und er leide an Schlafstörungen.

01.04.2025 | 2:00 min

Sein Nachfolger soll Parteikollege Olaf Lies werden. Er habe ihn den Gremien der niedersächsischen SPD bereits vorgeschlagen, sagte Weil. Aber wer ist der Mann, der Weil auf dem Posten folgen könnte?

Sorge vor Trumps Zöllen: Was kommt auf die EU zu?

Noch ist unklar, was für neue Zölle US-Präsident Donald Trump genau am Mittwoch verkünden möchte. Doch in der EU rechnet man schon mit dem Schlimmsten: Pauschale Zusatzzölle in Höhe von bis zu 25 Prozent auf Importe aus Europa. Aber auch gezielte Zölle auf Produkte sind denkbar.

Wie die EU reagieren könnte und was man den USA bei Verhandlungen bieten könnte, lesen Sie in unserem FAQ:

Ukraine zwischen Krieg und Rohstoff-Deal

Auch die Gespräche über das geplante Rohstoffabkommen zwischen den USA und der Ukraine laufen weiter schleppend. Der vorliegende US-Vorschlag kommt bei der Ukraine nicht gut an - doch das von Russland angegriffene Land hat nur bedingt Spielraum. Die USA gebärden sich bei der Frage "wie ein Kolonialherr", sagte Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff im ZDF-Morgenmagazin. Der vorliegende Vorschlag sei "absolut nicht fair".

Das ganze Interview, und was laut der Expertin für ein gerechtes Abkommen verändert werden müsste, können Sie hier ansehen oder in Auszügen lesen:

01.04.2025 | 1:41 min

Nachdem Donald Trump sich erst vor Kurzem "stinksauer" über Russlands Präsidenten Putin gezeigt hat, geht er mittlerweile wieder davon aus, dass der Kremlchef "seinen Teil" der Vereinbarung zur Beendigung des Ukraine-Krieges einhält. Vor Journalisten sagte Trump, er glaube, Putin werde sich an das halten, was er Trump gesagt habe. Man werde fürs Erste nun doch keine zusätzlichen Zölle gegen Russland verhängen.

01.04.2025 | 0:18 min

Genau davor warnte heute die geschäftsführende Bundesaußenministerin Annalena Baerbock . Man dürfe Putin nicht in den Verhandlungen über einen Waffenstillstand auf den Leim gehen. Putin spiele lediglich auf Zeit, sagt Baerbock bei ihrem Abschiedsbesuch in der Ukraine.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Auch in den USA sehen viele Bürgerinnen und Bürger den Umgang Trumps mit Putin skeptisch. Doch auch im Land selbst brodelt es - unter anderem in der Wissenschafts-Community. Immer wieder protestierten in den vergangenen Wochen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegen Kürzungen. In Deutschland wittert man darin eine Chance: In einem Gastbeitrag auf "Spiegel Online" werben deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter dem Motto "Hundert kluge Köpfe für Deutschland" für die Anwerbung von Spitzenpersonal aus den USA:

Im Livestream

Europa will im Weltall unabhängiger von den USA und SpaceX werden. Wie kann das gelingen? Astronaut Maurer und ESA-Direktor Aschbacher waren heute zu Gast bei ZDFheute live. Die Sendung können Sie hier nachschauen:

01.04.2025 | 20:06 min

Sportliches

Heute Abend findet das erste Halbfinale des DFB-Pokals statt, Arminia Bielefeld trifft auf Bayer Leverkusen. Das Spiel können Sie bei den Kollegen der ARD sehen, die ausführliche Zusammenfassung mit allen Höhepunkten gibt es kurz nach Abpfiff auch im ZDF-Streaming-Portal im Video.

Grafik des Tages

Neben dem Tag der Scherzbolde ist der 1. April auch der Beginn eines neuen Monats - der einige Änderungen mit sich bringt:

Zahl des Tages

Mehr als eine Million Stücke Müll, die größer als ein Zentimeter sind, rasen im Orbit um die Erde. Die Zahlen stammen von der Weltraumorganisation Esa. Und die Zahl wird ständig größer - denn der Weltraum wird immer stärker auch kommerziell genutzt. Wie gefährlich Weltraumschrott ist und welche Folgen er auch für uns auf der Erde haben kann, lesen Sie hier:

Gesagt

Streaming-Tipps für den Feierabend

Bruno und Malik betreiben in Paris Einrichtungen für schwer verhaltensauffällige und zum Teil auch autistische Jugendliche. Doch weil diese nicht von staatlicher Seite zugelassen sind, bringt eine angeordnete Überprüfung Probleme mit sich. Denn die kreativen Methoden der beiden, die "Alles außer gewöhnlich" sind, gefallen nicht jedem. (ca. 110 Minuten)

30.03.2025 | 109:47 min

Macht Zucker süchtig wie Heroin? Oder kommt es nur auf die "richtige Art" an? Selbst die Forschung ist beim Thema Zucker gespalten. Mai Thi Nguyen-Kim wagt in ihrer Show mit dem Thema "Zucker - lebensnotwendig oder süßes Gift" den kritischen Blick auf den süßen Verführer. (ca. 28 Minuten)

