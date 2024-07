Update am Morgen: Bidens Verzicht und Welt-Aids-Konferenz

Ein Blick in die Welt zeigt: Wo Homosexualität, Sexarbeit und Drogenabhängigkeit verfolgt werden, sind die HIV-Infektionsraten besonders hoch. Vor allem in Osteuropa steigen die Zahlen an, Russland hat die höchste Pro-Kopf-Rate. Das Erstarken rechter und extremer Kräfte in vielen Ländern wird Thema in München sein.