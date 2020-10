Vor einem drohenden "verlorenen Jahrzehnt" warnt Weltbankpräsident David Malpass. Die wirtschaftliche Erholung ist nicht stabil und sie ist punktuell. Die Pandemie hat viele Fortschritte in der Armutsbekämpfung zunichte gemacht. Bis zu 115 Millionen Menschen sind von extremer Armut bedroht, müssen mit weniger als 1,90 Dollar pro Tag überleben. Nach Jahren der Entwicklungsfortschritte steigen Hunger und Armut wieder, vor allem in Afrika und in Südasien.