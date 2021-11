an rhetorischer Dramatik haben es die Staats- und Regierungschefs zum Auftakt der Klimakonferenz, COP26, nicht mangeln lassen. Heute ist Zahltag, am sogenannten "Finance Day" wird es darum gehen, den großen Worten mit großen Schecks die notwendige Wirkmacht zu verleihen. Und beim Thema Geld kann es bekanntlich auch in Sachen Klima ziemlich schnell sehr still werden im Saal.