Update am Abend: Es ist Klimakrise und keiner schaut hin?

verfolgen Sie die Weltklimakonferenz mit gespanntem Interesse? Nein? Keine Sorge - Sie dürften damit nicht alleine sein. Fast täglich neue Klima-Horrormeldungen, das stumpft ab. Schlagzeilen wie "2023 wird Hitzerekorde sprengen" sind mittlerweile schon fast normal. "UN-Chef Guterres warnt vor Katastrophe biblischen Ausmaßes": Auch schon mal irgendwo gehört, oder?

Und überhaupt: Was heißt das jetzt für mich? Es wäre ja anstrengend und würde mich aus meiner Komfortzone reißen, aus diesen ganzen Meldungen den Schluss zu ziehen, dass wir alle unser Verhalten anpassen müssten. Die Bereitschaft, sich wirklich mit den existenziellen Folgen dieser jetzt schon bestehenden Krise auseinanderzusetzen, ist begrenzt - auch bei mir. Zu abstrakt sind scheinbar noch die Folgen, zu weit weg am Horizont. Doch wenn wir Hitze, Dürre, Überflutungen und Extremwetter am eigenen Leib erfahren - ist es dann nicht schon zu spät?

Auch ich ertappe mich dabei, wie ich an den Horrormeldungen vorbeiscrolle. Wie ich mich frage, was ich denn im Kleinen überhaupt ausrichten kann, während globale Konzerne CO2 in schier unvorstellbaren Mengen in die Erdatmosphäre blasen, sich über Zertifikate wieder freikaufen und sich mit Greenwashing brüsten? Ob es wirklich einer neuen Heizung bedarf, wenn die Regierung parallel Milliarden in klimaschädliche Subventionen steckt . Ob der Präsident der Weltklimakonferenz es wirklich Ernst meinen kann, wenn er parallel der Chef des staatlichen Ölkonzerns ist.

Aber vielleicht sind das doch alles Gründe, diese Konferenz mit Spannung zu verfolgen. Im Kleinen etwas zu verändern, damit auch im Großen neue Wege beschritten werden. Die Hintergründe dieser Zusammenkunft zu erfahren und Maßnahmen kennenzulernen, die jetzt schon möglich sind und einen echten Effekt haben könnten.

Denn manchen von uns mag das Klima zwar egal sein. Der Erde ist es das aber nicht.

Lage im Nahost-Konflikt

Israels Armee: Gaza-Kämpfe wieder aufgenommen: Die Feuerpause zwischen Israel und der Hamas ist ausgelaufen. Die israelische Armee hat die Kämpfe wieder aufgenommen.

Ex-BND-Agent warnt vor "erhöhter Gefährdung" für Geiseln: Dutzende israelische Geiseln wurden in der Gaza-Feuerpause freigelassen, doch etwa 140 Menschen sind weiter gefangen. Für sie bestehe "erhöhte Gefährdung", sagt Ex-BND-Agent Conrad. Dutzende israelische Geiseln wurden in der Gaza-Feuerpause freigelassen, doch etwa 140 Menschen sind weiter gefangen. Für sie bestehe "erhöhte Gefährdung", sagt Ex-BND-Agent Conrad.

Israel kannte offenbar Hamas-Angriffspläne: Israels Behörden hatten einen detaillierten Angriffsplan der Hamas - mehr als ein Jahr vor dem Terrorangriff. Das berichtet die "New York Times".

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Lage in Nahost

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Laut Lawrow kein Grund für Kursänderung: Russland sieht nach den Worten von Außenminister Sergej Lawrow keinen Anlass, seinen Kurs in der Ukraine zu ändern.

Beschuss mehrerer ukrainischer Städte: Die Ukraine berichtet von neuen russischen Angriffen. Dabei seien fünf Menschen getötet worden.

News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was darüber hinaus wichtig ist

Lindner kündigt Kürzungen im Haushalt an: 17 Milliarden Euro muss die Ampel im kommenden Jahr sparen. Im Bundestag kündigt Finanzminister Christian Lindner Einschnitte an - wo genau gekürzt werden soll, sagt er aber nicht. 17 Milliarden Euro muss die Ampel im kommenden Jahr sparen. Im Bundestag kündigt Finanzminister Christian Lindner Einschnitte an - wo genau gekürzt werden soll, sagt er aber nicht.

Scholz bei Weltklimakonferenz: Schon die ersten zwei Ampel-Jahre hatten erheblich am Image des selbsternannten Klimakanzlers gekratzt - nach den jüngsten Gerichtsurteilen fliegt er umso geschwächter nach Dubai. Vor Ort gab er erstmal den Startschuss für den Klimaclub:

COP28 : Scholz gibt Startschuss für Klimaclub Auszeit vom schlechten Koalitionsklima: Kanzler Scholz eröffnet in Dubai den Klimaclub. Dessen Ziel: "Sauberes Wachstum - und das möglichst schnell".

Emirate kündigen Klimafonds an: Kapital für Klimaschutzprojekte: Auf der COP28 haben die Emirate einen 30 Milliarden schweren Fonds angekündigt. Indes fordert UN-Generalsekretär Guterres das Aus für fossile Energien. Kapital für Klimaschutzprojekte: Auf der COP28 haben die Emirate einen 30 Milliarden schweren Fonds angekündigt. Indes fordert UN-Generalsekretär Guterres das Aus für fossile Energien.

Weitere Schlagzeilen

Gesagt

Wer belastet so spät den Bundestag? Es ist die Fraktion, die keiner mag. Sie stellt einen Antrag, dem du nicht entkommst. Wir lehnen ihn ab, ja was denn auch sonst? Felix Banaszak, Grünen-Abgeordneter im Bundestag

Der Grünen-Abgeordnete Felix Banaszak überrascht am Donnerstagabend mit einem schlichten Vierzeiler, der als eine der vermutlich kürzesten Reden in die Geschichte des Bundestags eingehen dürfte. In Reimform sprach er sich gegen die AfD-Forderung nach Abschaffung der CO2-Bepreisung aus - und brauchte dafür gerade einmal 20 Sekunden:

01.12.2023 | 0:45 min

