500.000: So viele Pflegefachkräfte arbeiten in Deutschland. Diese Zahl schließt Hebammen und Entbindungspflegerinnen und -pfleger sowie in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit ein, teilte das statistische Bundesamt heute mit. Versorgungsdichte: 6 Pflegekräfte pro 1.000 Einwohner. Im Vergleich zu anderen OECD-Staaten liegt Deutschland mit der Versorgungsdichte an Pflegefachkräften an achter Stelle und damit im oberen Drittel. Die Daten basieren auf Erhebungen aus dem Jahr 2018.