100.000 Corona-Infizierte wurden mittlerweile in Schweden gezählt. In den letzten vier Tagen seien 2203 Neuinfektionen registriert worden, teilt die Gesundheitsbehörde mit. Schweden hatte sich zum Beginn der Pandemie gegen einen Lockdown entscheiden und gilt als Gegenentwurf zu den meisten anderen Ländern. Gestorben sind in Schweden insgesamt 5.899 Menschen im Zusammenhang mit Corona. Die Sterberate liegt damit um einiges höher als in anderen nordischen Ländern, aber niedriger als besonders hart getroffene Länder wie Spanien, Italien oder Großbritannien.