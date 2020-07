Scheuer will EU-weite Pkw-Maut: Im Zuge der deutschen Ratspräsidentschaft schlägt der Bundesverkehrsminister ein flächendeckendes Modell in der EU vor. Aus vielen Ecken kommt Kritik am Bundesverkehrsminister. Trotz teurer Maut-Verträge und einer verpatzten Änderung an der Straßenverkehrsordnung ist Scheuer noch im Amt. Warum ist das so? Die Antwort könnte in Niederbayern liegen, schreibt Alexander Poel.