Update am Morgen: "Made in Germany" - Wurm drin?

"Made in Germany" - man kann die drei Worte auch so lesen: Da steckt der Wurm drin. Wenn der Kanzler heute zum Industriegipfel bittet und Finanzminister Lindner sich mit den Familienunternehmern zusammenhockt, dann sitzt eine Portion Panik mit am Tisch. Das ganze Modell Deutschland, aufgebaut auf Industrie, Unternehmergeist und Export, wackelt. Wenn Volkswagen mit Schließung von drei Werken droht, klingt das wie der Beginn des Ausverkaufs von "Made in Germany".