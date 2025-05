Update am Abend: 0,0 Prozent und rechtsextreme Jugendliche

Guten Abend,

sie sind zwischen 14 und 18 und ihnen wird vorgeworfen, eine rechtsextreme Terrorzelle gegründet zu haben, wie Bundesanwaltschaft und Justizministerium mitteilen. Die fünf Verdächtigen wurden bei Razzien festgenommen. Sie sollen Anschläge auf Geflüchtete und politisch Andersdenkende geplant haben. Und auch schon mehrfach versucht haben, das in die Tat umzusetzen.

Ihre Vereinigung heißt laut Bundesanwaltschaft "Letzte Verteidigungswelle". Die mutmaßlichen Mitglieder wurden in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Hessen festgenommen.

Wirtschaftsweise rechnen mit Nullwachstum

0,0 Prozent - so viel wird die Wirtschaft in diesem Jahr wachsen, prognostizieren die Wirtschaftsweisen. Eigentlich sollte die Wirtschaft nach einem Rückgang von 0,2 Prozent jetzt wieder wachsen. Allerdings müssen die Experten ihre ursprüngliche Prognose von 0,4 Prozent wieder nach unten korrigieren.

Deutschland steckt damit im dritten Jahr hintereinander in der Stagnation fest. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiter in einer ausgeprägten Schwächephase und profitierte zuletzt nur wenig vom Wachstum der Weltkonjunktur", sagen die Wirtschaftsweisen.

Was bringen die Grenzkontrollen?

Seit Herbst kontrolliert Deutschland stärker seine Grenzen, um gegen irreguläre Migration vorzugehen. Und wenige Tage nach der Regierungsübernahme weitete der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) die Grenzkontrollen an allen deutschen Landgrenzen aus. Wie effektiv ist das tatsächlich?

Innerhalb der ersten sieben Tage nach der Verschärfung der Kontrollen durch den Innenminister seien laut Dobrindt 739 Menschen an der Grenze zurückgewiesen worden. Das seien 45 Prozent mehr gewesen als in der Woche zuvor. Und die irreguläre Migration nach Deutschland nimmt derzeit immer weiter ab. Allerdings gibt es dafür mehrere Gründe, nicht nur die deutsche Grenzpolitik.

Lage im Nahost-Konflikt

Noch immer müssen die Menschen in Gaza auf die dringend benötigten Hilfslieferungen warten. Auch die Gaza-Verhandlungen in Katar kommen nicht von der Stelle.

Unsere Korrespondenten sprechen über die Player und die Interessen in Nahost im "auslandsjournal - der Podcast": " Der Trump Effekt " - Folge 10:

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Ohne Umsteigen mit dem Zug nach Italien: Die Deutsche Bahn will ab Ende 2026 Direktverbindungen von München nach Mailand und Rom anbieten. Dafür soll erstmals der italienische Hochgeschwindigkeitszug Frecciarossa in Deutschland eingesetzt werden, teilte die Deutsche Bahn mit. Zunächst sollen die Bahnen einmal täglich fahren. Die Strecke München-Mailand wird rund sechseinhalb Stunden, die Strecke München-Rom etwa achteinhalb Stunden lang dauern.

Zahl des Tages

Gesagt

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trauert ihrem früheren Leben in der aktiven Politik nicht nach.

Bei der AS Rom wird Mats Hummels vom Bankdrücker zur Stammkraft, vom Eigentor-Schützen zum gefeierten Helden in der Nachspielzeit. Wie ist das Leben in Rom? Eine ZDF-Doku zeichnet die letzte Karrierestation des charismatischen Weltmeisters nach. Hummels - La Finale. Mit Tommi Schmitt (rund 75 Minuten)