Update am Morgen : Wo die Fachkräfte von morgen sind

in unserem Land fehlt es in viel zu vielen Bereichen an Auszubildenden und damit an künftigen Fachkräften. Das wird seit Jahren beklagt und durch detaillierte Analysen untermauert. Wo der Nachwuchs fehlt, sinken die Zukunftsaussichten für den Wirtschaftsstandort, das hat sich auch bei uns herumgesprochen. So weit, so schlecht.