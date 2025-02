Update am Morgen: Wirtschaftswahlkampf - war da was?

Guten Morgen,

jetzt sind wir also auf der Zielgeraden. Die letzte Woche des Wahlkampfs hat begonnen - eines Wahlkampfes, der so kurz war wie noch nie. Und so intensiv wie selten.

Vielleicht erinnern Sie sich: Es sollte ein Wirtschafts-Wahlkampf werden - dieses Ziel hatte nicht zuletzt die auch wenige Tage vor der Bundestagswahl in den Umfragen führende Union ausgegeben. Doch als wir jüngst in unserem Team darüber sprachen, brachte ein Kollege sein Gefühl trocken auf den Punkt: "War wohl mehr Wahlkampf als Wirtschaft." Wo ihm keiner widersprechen konnte.

Klar, andere Ereignisse drängten in den Vordergrund, furchtbare Anschläge wie die von Aschaffenburg oder München. Doch, banale Erkenntnis: Nur, weil eine Krise nicht mehr vorn in den Nachrichtensendungen stattfindet, verschwindet sie nicht. Was im Übrigen für andere Krisen genauso gilt - über die Klimakrise wurde in diesem Wahlkampf ja so gut wie gar nicht diskutiert.

Doch zurück zur Wirtschaft: Während die noch amtierende Bundesregierung für dieses Jahr von einem kleinen Wirtschaftswachstum ausgeht (plus 0,3 Prozent), sehen viele Wirtschaftsverbände die Lage sehr viel düsterer. Zuletzt prophezeite etwa der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) für dieses Jahr ein erneutes Schrumpfen der Wirtschaft, und zwar um 0,5 Prozent. Es wäre das dritte Rezessionsjahr in Folge - und damit die längste Schwächephase in der (west-)deutschen Nachkriegsgeschichte. Dem Land drohe, schreibt der DIHK, eine weitere De-Industrialisierung.

Was zur großen Frage führt: Was braucht die Wirtschaft jetzt?

Passenderweise ist das der Titel einer Doku, an der wir in den letzten Wochen sehr intensiv gearbeitet haben und die ich Ihnen sehr ans Herz legen will. Sie läuft heute Abend um 19.25 Uhr im ZDF - ist aber jetzt schon in der Mediathek abrufbar: Baustelle Deutschland - Was braucht die Wirtschaft jetzt?

Mich würde Ihre Einschätzung interessieren - zu dem Film, aber natürlich auch zu der Frage, die wir dort beleuchten. Schreiben Sie mir gern unter zdfheute-feedback@zdf.de . Ich lese alles!

Aber erstmal wünsche ich wünsche Ihnen einen guten Start in diese letzte Wahlkampfwoche!

Ihr Florian Neuhann, Leiter des ZDF-Teams Wirtschaft und Finanzen

Was heute noch wichtig ist

Europäische Regierungschefs beraten in Paris über Ukraine-Politik: Vertreter mehrerer europäischer Staaten beraten heute in Paris, wie sie sich zum US-Vorgehen zur Ukraine positionieren. US-Präsident Donald Trump hatte ein anderthalbstündiges Telefonat mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin geführt - ohne sich vorab mit den Europäern abzustimmen. Bei dem "dringenden Arbeitstreffen" wollen die Staats- und Regierungschefs über ihre gemeinsamen Linie beraten. Für Deutschland wird Bundeskanzler Olaf Scholz anreisen.

Tarifverhandlungen für Beschäftigte von Bund und Kommunen: Die Gewerkschaften, der Bund und die kommunalen Arbeitgeber setzen ihre Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst fort. Die Gespräche betreffen rund 2,5 Millionen Beschäftigte des Bundes und der Kommunen. Das sind unter anderem Erzieherinnen und Erzieher, Krankenpfleger, Busfahrerinnen und Feuerwehrleute sowie zahlreiche weitere Berufsgruppen. In den vergangenen Tagen hatten sie vielerorts bereits mit Warnstreiks auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern acht Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat, und drei zusätzliche freie Tage.

Weitere Schlagzeilen

Highlights der Fußball-Bundesliga

Nach der Punkteteilung im Topspiel zwischen Leverkusen und Bayern festigt Eintracht Frankfurt am Sonntag Rang drei. Gegen Holstein Kiel haben die Hessen wenig Mühe. Wegen eines Unfalls auf der Tribüne fällt der Jubel aber verhalten aus. Hier können Sie die Zusammenfassung der Partie sehen:

Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Zahl des Tages

Zwei Milliarden Dollar hatte die Entwicklung gekostet - damit galt Windows 2000 als das bis dahin größte kommerzielle Software-Projekt der Computergeschichte. Heute vor 25 Jahren brachte Microsoft das Betriebssystem auf den Markt.

Gesagt

Tuvalu mag eines der kleinsten Mitgliedsländer sein, aber es ist auch eines der friedlichsten. „ Der frühere UN-Generalsekretär Kofi Annan im Jahr 2000

Vor 25 Jahren nahm der UN-Sicherheitsrat den Antrag Tuvalus für die Aufnahme in die Vereinten Nationen an. Die offizielle Aufnahme erfolgte dann im Herbst des Jahres.

Terra X - die Wissens-Kolumne

Oft wird er als Zwang empfunden, doch was, wenn wir ihn als Chance sehen? Was der Klimawandel mit einer Tüte Gummibärchen gemeinsam hat, schreibt Gregor Steinbrenner in der Terra-X-Kolumne

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Montag ist es überwiegend sonnig. Nur an den Alpen gibt es anfangs Nebel oder Hochnebel. Die Temperatur steigt in der Osthälfte auf minus 3 bis plus 1 Grad. In der Westhälfte werden 0 bis 6 Grad erreicht.

