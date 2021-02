Ungewöhnliches CL-Spiel zwischen Leipzig und Liverpool: Das heutige Champions-League-Achtelfinale zwischen beiden Fußballteams findet nicht wie geplant in Leipzig statt, sondern in Budapest. Denn die britische Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp durfte aufgrund der Corona-Pandemie nicht nach Deutschland einreisen. Problem nur: Ungarn gilt derzeit als Corona-Risikogebiet. Anpfiff in der Puskas Arena ist um 21 Uhr.