Update am Morgen: Das vage Versprechen des Neustarts

Guten Morgen,

heute schauen hunderte Unternehmerinnen und Unternehmer, ein ganzer Bundestag und viele an Wirtschaft Interessierte vor allem auf eine Person: Katherina Reiche , 51 Jahre, seit genau zehn Tagen die neue Wirtschaftsministerin im Kabinett Merz.

Gut, die ersten Auftritte in ihrer neuen Funktion hat Reiche schon hinter sich. Am Dienstag eine Rede beim Wirtschaftsrat der CDU in Berlin, gestern eine Reise nach Brüssel zum Treffen der EU-Handelsminister. Am heutigen Freitag aber steht Reiche so etwas wie ihre Feuertaufe bevor.

Reiche - die zu Amtsantritt noch mit großem Lob für die Leistung ihres grünen Amtsvorgängers Robert Habeck in der Energiekrise von sich reden machte - verspricht nichts weniger als einen "Neustart" in der Wirtschaftspolitik. Unter diesem Titel redet sie heute früh beim Tag des Familienunternehmens in Berlin. Es ist eine Überschrift, die bei diesem Publikum - nicht unbedingt die größte Anhängerschaft der Grünen - auf Gefallen stoßen dürfte.

Es ist aber auch eine Überschrift, die vieles vage lässt. Die Unternehmer erwarten, so viel ist klar, schon in den ersten 100 Tagen Entlastungen. Ob Reiche das zusagen kann? Offen.

11.04.2025 | 2:23 min

Am Mittag schließlich Reiches erster Auftritt in neuer Funktion im Bundestag. Auch dort wird man ihr genau zuhören. Etwa beim Stichwort Lieferkettengesetz: Kanzler Merz hatte sich bei seinem Antrittsbesuch in Brüssel dafür ausgesprochen, das Gesetz zu kippen. Reiche hingegen hatte sich an selber Stelle gestern noch deutlich zurückhaltender geäußert und auf den Koalitionsvertrag verwiesen - der weniger Bürokratie verspricht.

Was heißt das nun für die Zukunft des Lieferkettengesetzes? Und welche Zusagen macht die neue Wirtschaftsministerin heute? Wir sind gespannt - und werden berichten.

Einen schönen Tag Ihnen!

Ihr Florian Neuhann, Leiter des ZDF-Teams Wirtschaft und Finanzen

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Die geplanten Ukraine-Gespräche in der Türkei starten nun erst heute . Anstelle der für Donnerstag geplanten direkten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine soll es eine Reihe von trilateralen Gesprächen mit Delegierten in Istanbul geben. Militärexperte Markus Reisner sieht in dem Format wenig Chancen für echte Fortschritte. "Diese Verhandlungen sind Scheinverhandlungen", sagt er im ZDF.

Sehen Sie hier die ganze Einschätzung im Video:

16.05.2025 | 34:30 min

Weitere Analysen der ZDF-Korrespondenten zu den aktuellen Entwicklungen in Istanbul, Antalya und Abu Dhabi - ebenfalls als Video:

15.05.2025 | 4:36 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

FDP-Parteitag in Berlin: Nach ihrem Debakel bei der Bundestagswahl will sich die FDP am Freitag und Samstag personell und inhaltlich neu aufstellen. Der bisherige Vorsitzende Christian Lindner gibt das Amt ab, Nachfolger will der frühere Fraktionsvorsitzende Christian Dürr werden. Kollegin Britta Buchholz berichtet über eine Partei, die sich neu erfinden muss:

Hauptversammlung bei VW: Europas größter Autobauer stellt sich den Fragen seiner Aktionäre. Im Mittelpunkt stehen dürfte das Abschneiden des Unternehmens in China, wo Volkswagen vor allem bei Elektroautos unter harter Konkurrenz leidet. Dazu kommt die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump.

Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft: In Albanien kommen Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern zum sechsten Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) zusammen. Neben den EU-Staaten nehmen auch Länder wie Großbritannien, die Ukraine, die Schweiz oder Georgien teil. Thema sind unter anderem die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs.

Strafmaß für Rushdie-Attentäter: Ein Gericht in New York soll das Strafmaß für den Attentäter von Schriftsteller Salman Rushdie verkünden. Hadi Matar könnte eine Haftstrafe von bis zu 32 Jahren bekommen. Er hatte bei einer Lesung im August 2022 mehr als ein Dutzend Mal auf Rushdie eingestochen.

Der sportliche Ausblick

Schafft Frankfurt den Einzug in die Champions League? Vor dem Endspiel am letzten Bundesliga-Spieltag am Samstag versucht Vorstandsboss Axel Hellmann, den Druck zu mildern. Und Trainer Dino Toppmöller verlängert vorzeitig bis 2028.

Nachrichten | Thema : Bundesliga Aktuelle Nachrichten zu Teams, Spielen und Toren sowie Analysen zur aktuellen Saison der Fußball-Bundesliga. Alle News und Hintergründe zur Bundesliga in der Übersicht.

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

Kein Weizen, kein Roggen, keine Gerste: Neuere Untersuchungen zeigen, dass etwa jeder Hundertste Zöliakie hat, eine Unverträglichkeit gegen das Klebereiweiß Gluten. Die Dunkelziffer könnte deutlich höher liegen, denn viele Betroffene haben untypische oder nur wenige bis gar keine Symptome. Betroffene müssen sich glutenfrei ernähren. Doch was kompliziert klingt, lässt sich heute gut umsetzen. Worauf es dabei ankommt, haben wir zum heutigen Welt-Zöliakie-Tag hier zusammengetragen:

15.05.2025 | 1:32 min

Gesagt

Ich nehme an, dass er ein Alter Ego ist. Aber er ist ein bisschen bissiger als ich - ein bisschen weise. Kermit sagt Dinge, die ich mir verkneife. „ Jim Henson, Puppenspieler

Er war der Vater der Muppets und Schöpfer vieler Sesamstraßen-Handpuppen wie Oscar, Ernie und Bert oder dem Krümelmonster. Vor 35 Jahren starb der Puppenspieler Jim Henson. Kermit den Frosch spielte er bis zu seinem Tod höchstpersönlich. Dafür noch einmal: Applaus, Applaus, Applaus!

Quelle: AP

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 16.05.2025 | 2:52 min

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Freitag scheint in der Westhälfte oft die Sonne. In der Osthälfte ist der Himmel wechselnd bewölkt. Vor allem im Nordosten gibt es einige Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 14 bis 22 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Thorsten Duin und der ZDFheute-Redaktion.