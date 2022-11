Update am Abend : Irans unüberhörbares Schweigen bei der WM

Auf den ersten Blick wirkt der 16-jährige Jonny wie ein ganz normaler, feierfreudiger Teenager. Doch er verschweigt seinen Freunden, dass er mit psychischen Problemen zu kämpfen hat. Der plötzliche Tod seines Vaters wirft Jonny völlig aus der Bahn. Er will sich aber nichts anmerken lassen. Nur der geheimnisvollen neuen Mitschülerin Mei vertraut er sich an. "Tell Me Everything" ist eine smarte Coming-of-Age-Serie über das teils schmerzhafte Erwachsenwerden. (44 min, verfügbar bis 16.02.2023)