Update am Morgen : Was das ZDF 2023 zu feiern hat

Vor fünf Jahren haben wir unser Jubiläum in der Sendung gefeiert. In diesem Jahr wird's jedoch rundere Anlässe für Rückblicke geben. Denn unser Sender selbst wird 60 Jahre alt. Am 1. April 1963 ging das ZDF auf Sendung. "In Erinnerung daran soll es eine große Primetime-Show geben", verrät Florian Kumb, Chef unserer Programmplanung. "Viele ZDF-Protagonisten sind in die Vorbereitungen von verschiedenen Programmakzenten zum ZDF-Geburtstag involviert."