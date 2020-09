Ein neues Studio bedeutet für ein Fernsehformat immer einen Zeitsprung. Unser Empfinden für Formen und Farben ändert sich. Deshalb müssen Fernsehprogramme immer beides bieten: ein Stück Heimat, Vertrautes, aber auch einen Blick in die Zukunft bieten. 1992 war das Studio eine kunterbunte Sperrholzkulisse, heute strahlt es in zeitgenössischer Eleganz. Frei nach Bob Dylan: The Times They Are a-Changin'. Aber der Anspruch, beste Informationen zu liefern, der war und ist der gleiche.