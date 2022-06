Update am Morgen : Geschichte wird gemacht

100 Tonnen. So groß ist Schätzungen zufolge die Gesamtmasse an kleineren Gesteinsbrocken aus dem All, die pro Tag auf die Erde regnen. Sie verglühen in der Atmosphäre und sind nur als leuchtende Objekte am Nachthimmel zu sehen. Erst ab einer Größe von etwa 20 Metern greifen Warnprotokolle. In unserem Sonnensystem existieren nach Angaben der US-Raumfahrtagentur Nasa über eine Million bisher bekannte Asteroiden, von denen mehr als 20.000 sogenannte Near Earth Objects (NEO) sind, die während ihres Umlaufs unsere Erdumlaufbahn kreuzen. Die UN hat den 30. Juni - den Jahrestag des bedeutendsten Asteroideneinschlags auf der Erde - am 30. Juni 1908 in Sibirien - offiziell zum Internationalen Tag des Asteroiden erklärt.