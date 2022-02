"Zeynep" kommt - mit bis zu 160 km/h

"Wenn wir uns nicht mit der Welt beschäftigen, beschäftigt sich die Welt mit uns", sagt Golineh Atai, ZDF-Korrespondentin in Kairo. Zuvor hat sie als Korrespondentin für die ARD aus Moskau und Kiew berichtet. Gemeinsam mit Jagoda Marinic geht Atai der Frage nach, warum wir uns in Deutschland so oft wegducken und wegdrehen von dem, was anderswo passiert. Und welche Folgen das hat, zum Beispiel für die Ukraine - zu hören in "Golineh Atai - Die Ukraine und der Urknall des Postfaktischen", in der ARD-Audiothek. (118 min)