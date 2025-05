Update am Morgen: Leere Zoll-Drohungen oder ernste Gefahr?

Vermutete Verluste im zweistelligen Milliardenbereich drohen bei Einführung der Zölle allein der deutschen Wirtschaft. Angesichts solcher Dimensionen ist die deutsche Politik in diesen Tagen auffällig leise bei dem Thema. "Zollkonflikte kennen keinen Sieger", sagt Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) fordert via "Bild am Sonntag" "ernsthafte Verhandlungen" anstelle von Gegenattacken. Viel mehr war aus Berlin am Wochenende zu dem Thema nicht zu hören. Ist das fahrlässige Sorglosigkeit?