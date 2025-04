Update am Abend: Zölle, Zölle, Zölle und ein Marathonprotest

Guten Abend,

Donald Trump liebt Superlative. Heute folgt ein weiterer. Denn den Zeitpunkt für die Ankündigung weiterer Zölle nennt der US-Präsident nichts weniger als den "Tag der Befreiung" ("Liberation Day"). Der Republikaner spricht von "unfairem Handel" und will offenbar sogenannte reziproke Zölle erlassen, die Gegner der USA und Verbündete in gleichem Maße treffen könnten. Auch Deutschland.

02.04.2025 | 1:55 min

Trumps Idee: So wie du mir, so ich dir. Heißt: Auf ein Produkt werden bei Lieferung in die USA genauso hohe Zölle erhoben, wie bei Einfuhr des gleichen Produktes in das entsprechende Land. Laut "Washington Post" könnten es aber auch pauschale Zollerhöhungen in der Größenordnung von rund 20 Prozent werden.

Außerdem will Trump wohl Länder mit Strafzöllen belegen, die Öl und Gas aus Venezuela beziehen. Schon Ende März kündigte er darüber hinaus Zölle auf Auto-Importe an, seit Ende März gelten US-Zölle von 25 Prozent auf Stahl und Aluminium-Einfuhren.

Im Rosengarten des Weißen Hauses will er der Welt um 22 Uhr deutscher Zeit mitteilen, was er plant und wie er das von ihm angekündigte "goldene Zeitalter" einläutet. In Kraft treten sollen die neuen Zölle wohl sofort. Außerhalb der USA fürchten viele, der US-Präsident könnte damit einen globalen Handelskrieg und eine Rezession auslösen. Zumindest viel Unsicherheit. Davon spricht auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde:

Vorhersagbarkeit ist derzeit Mangelware. „ Christine Lagarde, EZB-Präsidentin

21.03.2025 | 12:48 min

Marathon-Protest gegen Trump

Noch nie gab es eine so lange Rede im US-Senat: Der Demokrat Cory Booker brach mit seiner 25 Stunden und fünf Minuten dauernden Rede alle Rekorde. Und das aus Protest gegen Trumps Politik. Der Senator aus New Jersey kritisierte die radikalen Kürzungen des Staatsapparates und warf Trump vor, immer mehr Macht an sich zu reißen und damit die US-Demokratie zu gefährden.

02.04.2025 | 0:22 min

Booker sprach dabei von einem "verfassungswidrigen" Vorgehen. Die USA befänden sich in einem entscheidenden Moment moralischer Entscheidungen.

Es geht nicht um links oder rechts. Es geht um richtig oder falsch. „ Cory Booker, US-Senator

Wie Booker mehr als 25 Stunden durchhalten konnte - er musste stehen, durfte nicht essen und nicht auf die Toilette - hat mein Kollege Oliver Klein erklärt:

Längste Rede der US-Geschichte : So hielt Senator Booker 25 Stunden lang durch Der Demokrat Cory Booker hielt im Senat eine 25 Stunden lange Rede, ohne Toilettenpause. Solche überlangen Reden haben in den USA Tradition - es gibt absurd klingende Beispiele. von Oliver Klein FAQ

DFB-Pokal - live im ZDF

Gestern die Sensation: Als erst vierter Drittligist steht Arminia Bielefeld nach dem Triumph gegen die hochdekorierten Leverkusener im DFB-Pokalfinale. Wer folgt nach Berlin? Das entscheidet sich heute ( ab 20:15 Uhr/live im ZDF ). Der RB Leipzig und der VfB Stuttgart kämpfen um den Einzug ins Endspiel.

01.04.2025 | 0:40 min

Das DFB-Pokal Halbfinale zwischen VfB Stuttgart und RB Leipzig bei sportstudio live und im Livestream ab 20:15:

Wer fährt nach Berlin? : Halbfinale: VfB Stuttgart - RB Leipzig Wer fährt nach Berlin? Das DFB-Pokal-Halbfinale VfB Stuttgart gegen RB Leipzig. Live im ZDF. Kommentator: Oliver Schmidt. Livestream

Sehen Sie anschließend die Höhepunkte der Partie in der Zusammenfassung im Video und alles weitere zum DFB-Pokal:

Grafik des Tages

In gut vier von fünf Fällen sind die Gründer von Start-ups Männer. Laut der Bertelsmann-Stiftung sank der Frauenanteil von 20,7 Prozent in 2023 auf 18,8 Prozent. Gründe dafür sind demnach Probleme bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und fehlende Zugänge zu Netzwerken.

Quelle: ZDF

Weitere Schlagzeilen

Alle Entwicklungen zum Nahost-Konflikt finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite und hier im Liveblog

Ein Lichtblick

Quelle: dpa

Das Erdbeben in Myanmar ist mehr als vier Tage her, da geschieht ein kleines Wunder . Rettungskräfte können einen 26-Jährigen lebend aus Trümmern eines Hotels in Naypyidaw befreien, fast 108 Stunden nachdem er verschüttet wurde. Auch gestern war die Rettung einer 60-Jährigen ein kleiner Hoffnungsschimmer inmitten der Zerstörung.

Und ein (sonniger) Lichtblick

Der Frühling kommt mit Pauken und Trompeten: In den kommenden Tagen wird es richtig sonnig - und warm. Morgen schon bis zu 22 Grad, am Freitag sogar bis zu 24 Grad. Also: Pullis weg, Sonnenbrille raus. Aber Vorsicht: Die Sonne hat Power. Was das heißt, erklärt ZDF-Meteorologin Christina Orben.

01.04.2025 | 0:37 min

Zahl des Tages

02.04.2025 | 1:41 min

Die Polizeiliche Kriminalstatistik für 2024 bietet durchaus Anlass zur Sorge: Die Gewaltkriminalität bei Jugendlichen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Prozent - bei den Kindern sogar um 11,3 Prozent. Zudem wurden mit 13.320 Fällen mehr Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe erfasst - 9,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch gab es mehr nicht-deutsche Tatverdächtige.

Gesagt

Val Kilmer ist tot. Der US-Schauspieler ("Top Gun", "Batman Forever", "The Doors") starb im Alter von 65 Jahren an einer Lungenentzündung. 2021 hatte der von einer Kehlkopfrebs-Erkrankung gezeichnete Darsteller in der Doku "Val" über sein Leben gesagt:

Ich habe mich schlecht verhalten. Ich habe mich mutig verhalten. Ich habe mich manchen gegenüber bizarr verhalten. Ich leugne nichts davon und bereue nichts, denn ich habe Teile von mir verloren und wiedergefunden, von denen ich nie wusste, dass sie existieren. „ Val Kilmer

02.04.2025 | 0:22 min

