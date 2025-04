Update am Abend: "Seltsame" Zölle, Bagger und Barbie

Guten Abend,

auf den Weihnachtsinseln reibt man sich verwundert die Augen: Der US-Zoll-Tsunami macht auch vor dem Atoll im Indischen Ozean nicht halt. Zehn Prozent - so viel wie gegen Australien, wozu die Inseln politisch gehören. Und das, obwohl das autonome Gebiet überhaupt nichts in die USA exportiert, wundert sich der lokale Regierungschef Gordon Thomson. Im Gegenteil. Seit Jahrzehnten kaufe man Bergbau-Gerät aus den USA ein.

Warum wer wie von der US-Regierung zur Kasse gebeten wird, ist noch weniger durchschaubar als etwa die deutschen Mehrwertsteuersätze. Die US-Regierung hat für jedes Land eine Gegenrechnung auf dessen Zölle, andere Handelshemmnisse oder "Währungsmanipulationen" aufgemacht - heraus kam, was die EU schon im Vorfeld schlicht als Willkür kritisierte. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck bezeichnet "die ganze Logik" als "in jeder Hinsicht falsch".

Von Regierungen über Branchenvertreter bis zu Fachleuten - die Sonderzölle lösen heute rund um den Globus scharfe Kritik aus. An den Börsen geht es kräftig abwärts. Weltweit wird an Gegenmaßnahmen gearbeitet - so auch in der EU oder China. Auch werden mögliche Deals erwogen. EU-Handelskommissar Maros Sefcovic will am Freitag mit Vertretern der US-Regierung sprechen. "Wir werden jedoch nicht tatenlos zusehen, sollten wir keine faire Vereinbarung erreichen können."