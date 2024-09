Update am Morgen: Bom dia, Deutschland

Bom dia,

heute mal der Morgengruß auf Portugiesisch. Anlassgerecht. Zum 60. Mal jährt sich die Ankunft des ein-millionsten Gastarbeiters in der Bundesrepublik. Der Zimmermann Armando Rodrigues de Sá wurde am Bahnhof Köln-Deutz mit einem Moped als Geschenk und einem Strauß Nelken begrüßt. Willkommenskultur aus der Not geboren, wegen Arbeitskräftemangels. Klingt das bekannt?