Immer weniger Menschen nutzen das 3G-Mobilfunknetz (UMTS). Der Mobilfunkbetreiber Vodafone teilte am Dienstag mit, dass der Standard nur noch 2,5 Prozent des mobilen Datenverkehrs in seinem Netz ausmache. Im Mai lag der Wert noch bei fünf Prozent. Der Anteil der Kunden, die das Netz noch nutzen und keinen Zugriff auf 4G (LTE) haben, sank in dem Zeitraum von drei auf zwei Prozent.