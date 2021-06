Wird Deutschland also zum Leitmarkt für 5G, wie es der Koalitionsvertrag der GroKo 2018 vollmundig versprochen hatte? 5G an jeder Milchkanne? Eine Studie des schwedischen Netzwerkausrüsters Ericsson sieht das kritisch. Europa drohe, bei 5G von anderen Ländern überholt zu werden. Ende 2020 seien neun Prozent aller Handyverträge in asiatischen Ländern wie China oder Südkorea auf 5G umgestellt worden. In Westeuropa war es lediglich ein Prozent.