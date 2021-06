5G: "Der Klebstoff, der alles zusammenhält"

Haas: Wir werden 5G doppelt so schnell ausbauen wie LTE, also den Vorgängerstandard 4G. Das heißt, wir haben heute schon 60 Städte am Start. Wir werden zum Jahresende alle großen Städte in Deutschland mit 5G versorgen und werden bis 2025 5G flächendeckend verfügbar haben.