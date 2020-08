Moderne Verkehrsleitsysteme überwachen nicht nur, welche Parkplätze wie belegt sind, sondern sie sorgen auch dafür, dass bestimmte Fahrzeuge zügig durchfahren können. So wird in vielen Städten nicht nur in den Niederlanden zum Beispiel Lastkraftwagen der Weg per grüner Welle freigemacht, damit sie nicht so oft bremsen und wieder anfahren müssen. Denn das belastet die Umwelt.