Und sie hätten keine Ahnung, was diese Schnittstellen genau machen. So fanden Sicherheitsspezialisten in einer Software für Web-Browser eine Schnittstelle, über die Inhalte von Web-Servern so an den Browser weitergereicht werden, dass er sofort die nötige Software-Routine fürs Anschauen öffnet. Dabei durften alle Datentypen weitergeleitet werden.