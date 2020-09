"Man könne zwar nicht erwarten, in drei bis vier Monaten alles über den Haufen zu werfen" - aber laut Sprecher Sebastian Dickow ist es ein Riesenerfolg, dass die Landwirtschaft wieder auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Was Dickow meint, sind die jüngsten Proteste: Mitte November protestierte "Land schafft Verbindung" bei der Umweltministerkonferenz in Hamburg, Ende November kamen tausende Traktoren zum Brandenburger Tor in die Hauptstadt, und jüngst machten die Landwirten ihrem Unmut bei der CSU-Klausur im bayerischen Seeon Kund.



Und die Politik? Die sucht den Dialog. Im Dezember hatten Kanzlerin Merkel und Landwirtschaftsministerin Klöckner zum Agrargipfel ins Kanzleramt geladen - das Motto: Versöhnen statt Spalten. Und so einigte man sich etwa darauf, eine "Zukunftskommission Landwirtschaft" einzurichten. Bayern und die CSU gehen noch einen Schritt weiter: Im Bundesrat könnten sie Teile der Düngeverordnung ablehnen.