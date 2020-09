Klar ist auch: Bio ist nicht gleich Bio. Wenn ein Bauer trotz Bio in der Masse mitschwimmen will, komme er in genau denselben Strudel wie irgendein konventioneller Betrieb, ist Bernd Bornheimer-Schwalbach überzeugt. Es gehe nicht um das Label Bio, sondern um das, was man selbst damit verbinde und welche (freiwilligen) Verpflichtungen sich daraus ergäben.