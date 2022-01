One Coin, prophezeite die Krypto-Queen, werde Bitcoin in die Bedeutungslosigkeit schicken. One Coin, der Bitcoinkiller, die einzig wahre Kryptowährung, hieß es. Und die Leute kauften. One Coin gab es für das Geld zwar noch nicht, lediglich "Educational Packages", Fortbildungsbroschüren, die später in One Coin eingelöst werden könnten. Vier bis fünf Milliarden Dollar soll Ruja Ignatova eingesammelt haben. Bis zum 25. Oktober 2017. An diesem Tag verschwand sie, spurlos - und mit ihr das Geld.