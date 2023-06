Nach Auskunft der Netzbetreiber ist Cell Broadcast seit dem 23. Februar bundesweit verfügbar. Ein drohendes Hochwasser in Lübecks Innenstadt führte Ende Februar zum ersten mit dem System übermittelten Alarm. Später waren zum Beispiel ein Amoklauf in Hamburg, ein Großbrand in Münster und eine Explosionsgefahr in Essen weitere Anlässe für die Signale an die Handys.