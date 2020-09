Seit Jahren bestehende Sicherheitslücken in Kraftwerken können jederzeit von Online-Kriminellen genutzt werden, um Deutschland flächendeckend den Strom abzuschalten. Krankenhäuser mussten sich tagelang von der Notfallversorgung abmelden. Die Ursache: Angreifer hatten schon lange bekannte Sicherheitslücken ausgenutzt, die trotz ihres Bekanntheitsgrades immer noch nicht beseitigt waren. Auch an Hochschulen in Berlin, Freiburg und Gießen richteten offene und lange bekannte Sicherheitslücken Schäden an.



Doch sowohl die Warnungen als auch die Kassandrarufe der IT-Sicherheitsexperten sind bisher von der Bundesregierung ignoriert worden.