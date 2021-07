Um diese zu spielen, benötigen Cloudgaming-Dienste aber eine stabile Internetverbindung. Aussetzer trüben laut Stiftung Warentest den Spaß an den Videospielen. Zudem laufen nicht alle Dienste bisher auf allen Geräten. Der Microsoft-Dienst in der Betaversion läuft vorerst ausschließlich auf Android-Geräten. Die Sony Playstation Now kann nicht auf mobilen Endgeräten genutzt werden.