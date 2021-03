Das wären weitere technische Anforderungen an die deutsche Warn-App. Sie kam später als in anderen Ländern in die App-Stores, wurde von Datenschützern und der Politik dann aber für ihren dezentralen Ansatz gefeiert. Zu Recht, wie IT-Experte Henning Tillmann ihr bescheinigt. Der Informatiker ist Co-Vorsitzender des Vereins "D64 - Zentrum für digitalen Fortschritt".