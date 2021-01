Um so mehr Bedeutung gewinnt das Impfen; die in Deutschland zugelassenen Impfstoffe schützen - so der derzeitige Stand der Forschung - auch vor einer Erkrankung durch die bisher bekannten Covid-19-Mutationen. Wenn mehr Menschen geimpft seien, so Gesundheitsminister Spahn am Montag, könnten die Infektionszahlen stärker sinken. Doch das Impfen gegen Corona nimmt in Deutschland nur langsam fahrt auf.