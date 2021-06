Wer den Impfnachweis in einer App hinterlegen will, muss dafür den QR-Code scannen, den man nach der Corona-Impfung in der Arztpraxis oder im Impfzentrum erhält. Seit heute lässt sich das in der Corona-Warn-App hinterlegen - für die Erst- und auch für die Zweitimpfung. Bald will das Robert-Koch-Institut auch die App "CovPass" zum Download freigeben.