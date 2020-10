Jetzt müsse sich der Blick verstärkt in Richtung IT-Sicherheit wenden. Nötig sei eine "Balance aus benutzerfreundlichem Zugriff auf Unternehmensdaten aus dem Homeoffice heraus und dem angemessenen Schutz der IT-Infrastruktur". Das wäre eine Zwei-Faktor-Authentifizierung - also beispielsweise die Überprüfung der eingegebenen Anmeldedaten per Smartphone.