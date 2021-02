Fest steht, dass ein einheitliches IT-System für die Verteilung des Impfstoffs in Deutschland nicht institutionalisiert ist, mit dem von der Abgabe der Hersteller an ein zentrales Bundeslager über die Distribution in die Bundesländer bis hin zur Lieferung an die 400 Impfzentren vor Ort alle Prozesse koordiniert und überwacht werden. Hersteller Biontech versprach, da Abhilfe zu schaffen.