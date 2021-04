Wer ein Restaurant oder Geschäft besuchen will, scannt einfach einen QR-Code am Eingang mit seinem Smartphone, checkt also ein. Stellt sich später heraus, dass ein Restaurantgast oder Einkaufslustiger Corona-positiv getestet wird, übermittelt die betroffene Person die Check-in-Daten, also Ort und Zeit des Einkaufs oder Besuchs, an das Gesundheitsamt.