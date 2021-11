Die Datenübermittlung per Mail, provisorische Tools für die Datenkonversion, um die Schnittstellen zeitweise zu ersetzen sowie Reservesysteme für einzelne Fachanwendungen in einem Notfall-Rechenzentrum zählen eigentlich zum Standard in Sachen Recovery-Management - das heißt Sicherstellung des Betriebs nach einem digitalen Angriff.